Napoli-Lazio, svelato l'arbitro del match: i precedenti
L'AIA ha reso nota la designazione arbitrale del match tra Napoli e Lazio
A pochi giorni dal prossimo impegno di campionato a cui è chiamata la Lazio, l'AIA ha svelato la designazione arbitrale presente per la sfida contro il Napoli al Maradona.
La designazione di Napoli-Lazio
L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Napoli e Lazio, sfida valida per la 33° giornata di Serie A, all'arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Cecconi. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Feliciani. Al VAR sarà presente Di Bello con Meraviglia all'AVAR.
I precedenti
I precedenti complessivi tra il fischietto Udine e i biancocelesti sono quattro, con un bilancio nettamente favorevole: tre vittorie e una sola sconfitta. L'ultimo incrocio risale a gennaio di quest'anno allo Stadio Olimpico, quando la squadra di mister Sarri trovò la vittoria contro il Genoa di De Rossi per 3-2.