Lazio, chance per Matías Almeyda in panchina biancoceleste? Lo svela Fabrizio Romano
Fabrizio Romano ha rivelato un importante dettaglio riguardante il possibile rapporto tra Matías Almeyda e il club biancoceleste
Niente ritorno in Italia per Matias Almeyda. L'ex centrocampista argentino non siederà sulla panchina della Lazio: come confermato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'allenatore ha firmato un contratto biennale con il Monterrey, club di prima fascia del campionato messicano. Una scelta decisa che allontana definitivamente il tecnico dall'Europa.
Il post
Sfumato il post-Sarri a Formello
Il nome di Almeyda era circolato insistentemente a Formello negli ultimi giorni. Il profilo dell'argentino, rimasto sempre nei cuori dei tifosi biancocelesti, era stato valutato seriamente dalla dirigenza come potenziale sostituto di Maurizio Sarri. Con la firma sul nuovo contratto biennale in Messico, però, la suggestione di mercato si spegne sul nascere, costringendo la Lazio a guardare altrove.