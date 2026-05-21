Senti De Paola: "Lotito? Ma stesse zitto. Il presidente è temporaneo, il calcio é dei tifosi"

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per esprimersi riguardo i problemi in casa Lazio e Claudio Lotito.

Quello che ha fatto quest'anno è incredibile, ha messo un allenatore in condizione assurda e questo allenatore l'ha portato in finale di Coppa Italia e lui se la prende con i giocatori, l'allenatore e tutto l'ambiente. Ma stesse zitto. Le società appartengono all'emozione, il calcio si basa sulla passione e l'emozione dei tifosi. La presenza di un presidente è sempre temporanea, non stratifica una soluzione, la determina e la fossilizza. Sono di passaggio, hai la possibilità di far bene e di farti ricordare. Il presidente Lotito che cosa lascerà? È un problema che bisogna porre in alcune tifoserie e società perché il calcio appartiene ai tifosi e alla storia del club, non al presidente che la occupa momentaneamente.