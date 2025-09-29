Abbate: "Differenza di vedute tra Fabiani e Sarri. Sullo sponsor c'è poco da dire, Lotito…"
Emergenza di formazione, lista e sponsor: sono tanti i temi in casa Lazio che restano sul banco dal campo fino alla posizione economica della società che domani presenterà la semestrale.
Per fare il punto, questa mattina è intervenuto sulle frequenze di Radio Laziale, il giornalista de Il Messaggero: Alberto Abbate.
L'esclusione di Dele-Bashiru sembra essere una scelta incomprensibile. Una bocciatura? Fino a un certo punto. Ha giocato sempre titolare nelle prime quattro partite e nel derby, nonostante fosse in condizioni al limite, lo mette titolare. Io cerco di andare oltre a questo. A me questa situazione fa pensare che ci siano delle avvisaglie tra la dirigenza e il tecnico. Il rapporto è apparentemente ottimo, perché la Lazio per quanto abbia provato a rimandare la decisione alla fine ha assecondato Sarri. Oggi Lotito e Fabiani sono in debito nei confronti dell'allenatore. Sarri non è rimasto per la società, ma solo per non abbandonare il popolo laziale.
Sulla rosa
Il cortocircuito di inizio stagione è dovuto alla differenza di vedute tra Fabiani e Sarri sulla valorizzazione di questa rosa. Fabiani a giugno era convinto che questa rosa fosse ideale per il 4-3-3 di Sarri. Parlando però con il tecnico lui ti diceva l'esatto contrario, sottolineando come in questa rosa mancasse ordine e qualità.
Le parole di Luis Alberto su Fabiani?
Ci è andato giù pesante. Dice tante verità, ma ne omette altre. Lui va via perché c'è gente che non capisce di calcio? Ma anche per guadagnare tanti soldi in Qatar.
Sullo sponsor
C'è poco da dire. Vediamo se Lotito entro la semestrale di domani riuscirà a immettere questo credito pregresso da 12/13 milioni che vanta e se riuscirà a sbloccare il mercato di gennaio.