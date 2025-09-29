Abbate: "Differenza di vedute tra Fabiani e Sarri. Sullo sponsor c'è poco da dire, Lotito…"

Emergenza di formazione, lista e sponsor: sono tanti i temi in casa Lazio che restano sul banco dal campo fino alla posizione economica della società che domani presenterà la semestrale.

Per fare il punto, questa mattina è intervenuto sulle frequenze di Radio Laziale, il giornalista de Il Messaggero: Alberto Abbate.

L'esclusione di Dele-Bashiru sembra essere una scelta incomprensibile. Una bocciatura? Fino a un certo punto. Ha giocato sempre titolare nelle prime quattro partite e nel derby, nonostante fosse in condizioni al limite, lo mette titolare. Io cerco di andare oltre a questo. A me questa situazione fa pensare che ci siano delle avvisaglie tra la dirigenza e il tecnico. Il rapporto è apparentemente ottimo, perché la Lazio per quanto abbia provato a rimandare la decisione alla fine ha assecondato Sarri. Oggi Lotito e Fabiani sono in debito nei confronti dell'allenatore. Sarri non è rimasto per la società, ma solo per non abbandonare il popolo laziale.