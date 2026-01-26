Calciomercato Lazio, Edoardo Motta arriva a Villa Mafalda: il video

Edoardo Motta, nuovo secondo portiere, è arrivato a Villa Mafalda per svolgere le visite mediche prima della firma del contratto, ecco il video

Michelle De Angelis /
Photo by Simone Arveda/Getty Images via onefootball
Un altro acquisto del club biancocelste è arrivato nella Capitale, infatti, Edoardo Motta, nuovo secondo portiere, è arrivato a Villa Mafalda per svolgere le visite mediche prima della firma del contratto. SportItalia ha pubblicato sui suoi profili social il video del suo arrivo alla clinica.

Il video riportato da SportItalia 

Calciomercato Lazio, arrivato Edoardo Motta: cifra e formula

Con la cessione di Christos Mandas al Bournemouth per 20 milioni e un prestito oneroso con diritto di riscatto, la dirigenza biancoceleste si è accordata con la Reggiana per l'arrivo del portiere 2005, acquistato alla cifra di 1,2 milioni (di cui il 50% andrà alla Juventus per la percentuale sulla rivendita). Edoardo Motta, arrivat da qualche ora a Roma, oggi firmerà un contratto di quattro anni e mezzo con la Lazio, precisamente fino al 30 giugno 2030, inoltre,  la Reggiana ha deciso di fissare una percentuale del 5% sulla futura rivendita.

