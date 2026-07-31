Taylor-Gattuso, il retroscena dopo il litigio: tutto chiarito in casa Lazio. Parla l'agente

La Lazio si lascia alle spalle il caso che nelle ultime ore aveva fatto discutere tifosi e social. Dopo il duro confronto tra Kenneth Taylor e Gennaro Gattuso durante un allenamento, la situazione è infatti rientrata nel giro di poche ore.

Le immagini dell'episodio, diventate rapidamente virali, avevano mostrato il centrocampista olandese lasciare il campo e dirigersi negli spogliatoi dopo un acceso scambio di parole con il tecnico biancoceleste. Un episodio che aveva alimentato numerose interpretazioni, ma che si è rivelato molto meno grave di quanto potesse sembrare.

Secondo quanto riportato dai media olandesi, subito dopo l'accaduto Taylor e Gattuso si sono confrontati, chiarendo immediatamente quanto successo. Al termine del colloquio, il centrocampista è regolarmente tornato ad allenarsi con il resto della squadra nella seduta serale.

A confermare la ricostruzione è stato anche Guido Albers, agente dell'ex Ajax e contattato dal sito olandese telegraaf.nl, che ha confermato come tutto sia stato risolto senza ulteriori conseguenze, evitando però di aggiungere altri commenti sull'episodio.

Lazio, chiarimento immediato tra Taylor e Gattuso

Le immagini del confronto avevano rapidamente fatto il giro del web, facendo pensare a una frattura tra allenatore e giocatore. In realtà, il faccia a faccia è servito proprio a chiarire la situazione e a riportare immediatamente il sereno all'interno del gruppo.

Taylor ha così preso parte anche all'allenamento serale, segnale che l'episodio è stato archiviato nel giro di poche ore.

Taylor-Gattuso, un episodio normale durante gli allenamenti

Secondo la ricostruzione riportata, situazioni di questo tipo sarebbero molto frequenti durante gli allenamenti e potrebbero verificarsi anche numerose volte nel corso di una stagione.

Taylor, cresciuto calcisticamente nell'Ajax, avrebbe imparato proprio dai compagni sudamericani a vivere ogni seduta come una vera partita, affrontandola con grande intensità e cercando sempre di prevalere. Nonostante il momento di tensione, proprio questo atteggiamento agonistico sarebbe stato apprezzato da Gattuso una volta chiarito l'accaduto.