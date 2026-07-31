La Lazio mette Nuno Tavares sul mercato: 3 club sul portoghese

La Lazio continua a lavorare sul calciomercato, concentrandosi sia sulle uscite sia sulla ricerca di un nuovo attaccante. Tra le priorità del club c'è la situazione di Nuno Tavares, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, inserito sul mercato in vista delle prossime settimane.

3 squadre sul portoghese

Il terzino portoghese è seguito da diversi club. Porto, Fiorentina e Besiktas hanno manifestato interesse, ma prima di qualsiasi operazione sarà necessario risolvere il problema fisico che lo accompagna da tempo. I fastidi al ginocchio, infatti, gli hanno impedito di allenarsi con continuità, rappresentando un ostacolo anche in ottica cessione.

Lazio, il futuro di Nuno Tavares passa dal recupero fisico

La società biancoceleste è impegnata nella ricerca di un acquirente per Nuno Tavares, pur sapendo che il recupero completo del giocatore sarà determinante per facilitare eventuali trattative.

Le attenzioni di Porto, Fiorentina e Besiktas confermano come il portoghese continui ad avere estimatori, ma le sue condizioni fisiche rappresentano un passaggio obbligato prima di definire qualsiasi scenario di mercato.