Lazio, Sarri squalificato: in panchina contro il Bologna ci sarà Ianni

Sarri squalificato: Lazio in panchina con Ianni contro il Bologna

Non sarà presente in panchina domenica pomeriggio a Bologna Maurizio Sarri. Dopo il cartellino rosso rimediato contro il Milan, il giudice sportivo ha deciso di fermare per un turno l’allenatore della Lazio per «aver al 51’ del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato in maniera irrispettosa l’operato arbitrale». Il Comandante, intervenuto in conferenza stampa, aveva chiarito le ragioni dell’espulsione: «Guida ha chiamato ‘6’ di recupero e poi altri 2, e gli ho chiesto da dove li avesse tirati fuori in modo colorito. Se fossi stato al suo posto avrei lasciato correre». Nulla da fare: a guidare la squadra prima della sosta sarà il vice Ianni. Sarri tornerà il 4 aprile contro il Parma allo stadio Olimpico.

Lazio come la Roma: numeri e crescita dopo il successo col Milan

Con la vittoria sui rossoneri la Lazio, come riportato da Il Messaggero, ha raggiunto quota 40 punti in campionato. Quindici di questi sono arrivati nelle dieci gare del girone di ritorno (ottavo posto nella classifica generale). Gli stessi numeri della Roma di Gasperini, nonostante all’Olimpico biancoceleste ci siano state partenze importanti nel mercato invernale. Un bilancio comunque positivo. Nel frattempo il club, con un altro video pubblicato sui social («Notte indimenticabile, una di quelle da rivivere ancora e ancora» la didascalia), prosegue il percorso di riavvicinamento ai tifosi. E non solo: nel comunicato ufficiale si sottolinea come Lazio-Milan su Dazn sia stata la gara più seguita degli ultimi anni (oltre 1,5 milioni di spettatori), con un ringraziamento rivolto a tutti coloro che hanno sostenuto la squadra allo stadio e davanti alla tv. Il risultato ottenuto dimostra come, quando la Lazio e il suo pubblico si ritrovano uniti, l’interesse e il coinvolgimento crescano sensibilmente. Un dato che conferma la grande capacità attrattiva del club.