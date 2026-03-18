Lotito rilancia: premio raddoppiato per l'impresa in Coppa Italia
L’obiettivo primario della Lazio quest’anno è senza dubbio centrare l’impresa in Coppa Italia, unico vero salvagente della stagione che potrebbe permettere alla squadra guidata da Maurizio Sarri di conquistare un posto in Europa.
Coppa Italia, unico salvagente della stagione
Nelle ultime settimane il presidente Claudio Lotito è tornato al centro delle strategie in casa Lazio: secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, avrebbe recentemente parlato allo spogliatoio esortando la squadra a raggiungere l’obiettivo della vittoria in Coppa Italia, rassicurando anche tutti sul futuro.
Premio aumentato dal presidente
Il primo premio promesso era fissato a 2 milioni lordi, da aggiungere ai premi individuali già previsti nei contratti dei giocatori. Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano, l’incentivo sarebbe stato aumentato almeno del doppio.
Al momento il cammino in Coppa Italia dei biancocelesti resta ancora completamente aperto, soprattutto dopo che la semifinale d’andata con l’Atalanta si è conclusa sul 2-2, rimandando tutto al ritorno di Bergamo.
La fiducia non manca, anche da parte del presidente, soprattutto alla luce della reazione della squadra dopo la pesante battuta d’arresto contro il Torino e le successive vittorie consecutive, tra cui quella con il Milan.
Inoltre, il presidente avrebbe chiesto alla squadra anche di raccogliere il maggior numero possibile di punti in campionato.