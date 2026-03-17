Clamoroso in Coppa d’Africa: CAF assegna il titolo al Marocco

Nonostante la vittoria sul campo del Senegal, la finale viene ribaltata a tavolino per irregolarità

Matteo Ischiboni /

Decisione incredibile quella presa dalla CAF, la Confédération Africaine de Football, che ha assegnato la vittoria della Coppa d’Africa al Marocco ribaltando quanto accaduto sul campo.

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Nella finale, infatti, era stato il Senegal a imporsi per 1-0 ai tempi supplementari, al termine di una gara combattuta e segnata anche da momenti di tensione. Durante i tempi regolamentari i Leoni della Teranga avevano temporaneamente abbandonato il campo dopo l’assegnazione di un calcio di rigore a favore del Marocco, poi fallito da Diaz.

Proprio queste irregolarità hanno portato la CAF a intervenire con un comunicato ufficiale, dichiarando il Senegal sconfitto a tavolino. Di conseguenza, il risultato della finale è stato trasformato in un 3-0 a favore del Marocco.

Una decisione destinata a far discutere, che cambia completamente l’esito sportivo della competizione e assegna il titolo ai marocchini nonostante il risultato maturato sul terreno di gioco.

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