Clamoroso in Coppa d’Africa: CAF assegna il titolo al Marocco

Decisione incredibile quella presa dalla CAF, la Confédération Africaine de Football, che ha assegnato la vittoria della Coppa d’Africa al Marocco ribaltando quanto accaduto sul campo.

Nella finale, infatti, era stato il Senegal a imporsi per 1-0 ai tempi supplementari, al termine di una gara combattuta e segnata anche da momenti di tensione. Durante i tempi regolamentari i Leoni della Teranga avevano temporaneamente abbandonato il campo dopo l’assegnazione di un calcio di rigore a favore del Marocco, poi fallito da Diaz.

Proprio queste irregolarità hanno portato la CAF a intervenire con un comunicato ufficiale, dichiarando il Senegal sconfitto a tavolino. Di conseguenza, il risultato della finale è stato trasformato in un 3-0 a favore del Marocco.

Una decisione destinata a far discutere, che cambia completamente l’esito sportivo della competizione e assegna il titolo ai marocchini nonostante il risultato maturato sul terreno di gioco.