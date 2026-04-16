Muriqi e Mbappe si contendono il premio miglior cannoniere della Liga: il dato sui gol

Muriqi, numeri da record con il Mallorca

L’ex Lazio sta vivendo una stagione fantastica con il suo Mallorca: in quest‘annata sono ben 21 i gol segnati nella Liga. Nell‘ultima partita giocata contro il Rayo Vallecano, Muriqi ha siglato una doppietta che lo ha fatto diventare il miglior marcatore del club superando addirittura Samuel Eto’o.



Muriqi, Mallorca - Via onefootball (Photo by Rafa Babot/Getty Images)

La sfida con Mbappe

L’attaccante kosovaro può sperare nel Pichichi 2026, il premio per il miglior marcatore della Liga spagnola: in questo momento la vetta della classifica è guidata da Mbappe che ha due gol in più del pirata Muriqi.