Venezia-Udinese 2-1: la firma dell'ex Lazio Toma Bašić

C'è anche la firma dell'ex laziale Toma Bašić nel successo del Venezia nell'anticipo di Serie A. Lanciato dal primo minuto, il centrocampista croato si è fatto trovare pronto ed è stato il grande protagonista della vittoria per 2-1 contro l'Udinese, sbloccando la partita e guidando i suoi a tre punti pesantissimi.

Nuova avventura in laguna

Dopo l'esperienza con la maglia della Lazio, il centrocampista croato è arrivato al Venezia da giocatore svincolato, pronto a iniziare una nuova tappa della sua carriera in Serie A.

L’inserimento vincente

La giocata decisiva arriva al 53': assist basso di Hainaut dalla destra e inserimento con i tempi perfetti di Bašić, che batte il portiere da pochi passi. Oltre al gol che ha stappato il match, il croato ha garantito sostanza e intelligenza tattica in mezzo al campo fino al momento del cambio all'85', accompagnato dagli applausi del Penzo.