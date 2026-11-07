Venezia-Udinese 2-1: la firma dell'ex Lazio Toma Bašić
Il centrocampista croato sblocca il match del Penzo e regala ai lagunari un successo pesantissimo in Serie A.
C'è anche la firma dell'ex laziale Toma Bašić nel successo del Venezia nell'anticipo di Serie A. Lanciato dal primo minuto, il centrocampista croato si è fatto trovare pronto ed è stato il grande protagonista della vittoria per 2-1 contro l'Udinese, sbloccando la partita e guidando i suoi a tre punti pesantissimi.
Nuova avventura in laguna
Dopo l'esperienza con la maglia della Lazio, il centrocampista croato è arrivato al Venezia da giocatore svincolato, pronto a iniziare una nuova tappa della sua carriera in Serie A.
L’inserimento vincente
La giocata decisiva arriva al 53': assist basso di Hainaut dalla destra e inserimento con i tempi perfetti di Bašić, che batte il portiere da pochi passi. Oltre al gol che ha stappato il match, il croato ha garantito sostanza e intelligenza tattica in mezzo al campo fino al momento del cambio all'85', accompagnato dagli applausi del Penzo.