Lazio-Cremonese, Open Var: "Trattenuta troppo leggera su Noslin, su Castellanos non è rigore…"

Altra giornata ed altra pioggia di polemiche arbitrali in un match giocato dalla Lazio. Dopo la doppia espulsione estratta dal direttore di gara Marchetti a Parma, sabato scorso Pairetto è finito nella bufera, oltre per aver fischiato fuorigioco su rimessa dal fondo, non contemplata dal regolamento, anche per non aver ritenuto punibili due interventi di Terracciano in area di rigore prima su Castellanos e poi su Noslin.

Ad Open VAR, Andrea De Marco, responsabile collaborazione tra CAN e club di Serie A e B, ha analizzato i due episodi di Lazio-Cremonese.

Arbitro: “nulla qua, nulla”.

VAR: “Possibile mano, aspetta. Braccia in marcatura”.

Arbitro: “Non sto sentendo Camplone (era il VAR)”.

VAR: “Check in corso, check in corso.”

VAR: “Stava in marcatura dopodiché la lascia. Voglio vedere il punto di contatto pieno (in riferimento ad un possibile fallo di mano)”.

Arbitro: “Io non sento Giacomo (Camplone).”

VAR: “Per me è a posto così. Vai in dinamica, ma poi il pallone dove lo prende? Sotto l'ascella, si esatto è la zona verde. C'è qualcosa da controllare dopo?”

VAR: “Check completato, il braccio è inizialmente in marcatura, dopodiché il punto di contatto non è in zona rossa per me”.

De Marco: La trattenuta secondo me è stata analizzata ma è stata considerata troppo leggera per essere sanzionata e io direi correttamente. il focus era sul tocco del braccio di Terracciano perché se ci fosse stato sarebbe stato punibile con il calcio di rigore. Si parla di zona rossa e zona verde, la zona verde è quando non c'è nessun contatto con il braccio, mentre con la zona rossa il contatto di braccio è punibile. Qui il pallone passa sotto l'ascella e non è punibile. La linea sulle trattenute in Italia è questa e si tende quando c'è una trattenuta leggera a non punirla.