Fuser sulla finale di Coppa Italia: "La Lazio si è ripresa, speriamo che..."

A pochi giorni dall'attesa finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, anche l'ex centrocampista laziale, Diego Fuser, è intervenuto per parlare del decisivo impegno che vedrà biancocelesti e nerazzurri scendere in campo all'Olimpico il prossimo 13 maggio.

Nel suo intervento ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà, Fuser ha prima parlato dei momenti attuali delle diverse squadre di Serie A, dalla Fiorentina al Torino, fino a commentare la determinante finale di Coppa Italia.

Fuser a TMW Radio