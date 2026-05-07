Ballotta: "Vedo in Provedel e Motta i portieri del futuro. Su Sarri vi dico che..."

L'ex portiere biancoceleste, Marco Ballotta, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il momento dei portieri, in particolare del rendimento del nuovo titolare tra i pali: Edoardo Motta.

Inoltre, l'ex Lazio si è soffermato anche sull'attacco, sulle possibili scelte in finale di Coppa Italia e sul futuro di Maurizio Sarri.

Il prossimo anno ripartirei da Motta e Provedel. Motta deve fare passi in avanti, non possiamo pensare che sia arrivato al massimo delle sue potenzialità. Sta facendo bene. Non era facile partire così dopo esser stato buttato dentro. Mi ha meravigliato.

Non avrebbe molto senso per Mandas tornare per non giocare. Io vedo in Provedel e Motta i portieri del futuro. Non so, però, se Motta possa già esser pronto per fare il titolare. Motta qualcosa ha fatto intravedere, in un contesto come la Lazio è sempre bello esserci e qualche partita la giocherebbe. Io aspetterei ancora. Ogni squadra ha bisogno di due portieri di livello. Mi sembra una coppia completa.

Io ragionerei sullo stato di forma della squadra. Non rischierei più del dovuto. La partita di sabato potrebbe essere l’occasione per far giocare chi ha giocato meno, non metterei tutti i titolari. Attacco? Il problema è che la Lazio davanti è un po’ precaria. I giocatori sono tutti sullo stesso livello. Credo che farà giocare quello che vedrà più volenteroso e voglioso. Tra tutti Noslin è quello che ha più attitudine. Secondo me deve giocare dal primo minuto in finale di Coppa Italia. Non ci sono giocatori solo da quarantacinque minuti.