Calciomercato Lazio, Gattuso individua un altro nome per il reparto offensivo: il profilo

Il tecnico della Lazio ha le idee chiare per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il suo obiettivo è costruire una squadra versatile, capace di passare con naturalezza dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Per riuscirci, ha chiesto alla società tre innesti mirati: un difensore centrale solido, un centravanti di peso e un trequartista capace di accendere la luce sulla trequarti. A centrocampo, insieme ai confermati Rovella, Cataldi e Belahyane, serve un profilo "box-to-box" che garantisca corsa, dinamismo e capacità di inserimento, specialmente per aiutare Dele-Bashiru nel suo percorso di crescita definitiva.

​I talenti nel mirino

​Per l'attacco, la società sta lavorando su due piste molto interessanti. Oltre al già noto interesse per il danese Asp Jensen (classe 2005), di proprietà del Bayern Monaco, che dopo l'ottima stagione al Grasshopper, chiusa con 9 gol e 6 assist è considerato un investimento perfetto per il reparto offensivo, c'è un altro nome nel mirino. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, il tecnico ha puntato il croato Luka Stojkovic della Dinamo Zagabria (22 anni). Con 13 gol e 12 assist nell'ultimo anno, Stojkovic è un giocatore estremamente tattico, capace di fare sia la mezzala che l'esterno, caratteristiche che lo rendono una pedina ideale per gli schemi di Gattuso.

Il piano della Società

​La situazione in casa biancoceleste è in attesa. Mentre l'operazione per arrivare a Jensen è già avviata, il mercato in entrata resta al momento congelato. La priorità assoluta del club è infatti sfoltire la rosa attraverso le cessioni prima di poter acquistare. Per quanto riguarda Stojkovic, il talento della Dinamo Zagabria ha una valutazione che si aggira intorno ai 10 milioni, cifra che la dirigenza valuterà non appena il mercato in uscita inizierà a sbloccarsi.