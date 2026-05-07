Inter, allarme Calhanoglu e Pio Esposito: le ultime verso la Lazio

Dopo la conquista del 21º scudetto, l’Inter di Chivu si prepara al doppio confronto tra campionato e finale di Coppa Italia contro la Lazio, entrambe in programma all’Olimpico di Roma.

Poche speranze per Calhanoglu

Nel frattempo, da Appiano Gentile arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni della rosa nerazzurra. In particolare, secondo quanto raccolto da Sky Sport, restano poche speranze di recuperare Calhanoglu, fermo per un risentimento muscolare alla gamba sinistra, sia per la sfida di campionato sia soprattutto per la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Il turco ha svolto oggi un allenamento a parte e sembra che si allontani la possibilità di poterlo vedere in campo contro i biancocelesti.

Arrivano invece segnali positivi per Luis Henrique: dopo il problema muscolare alla coscia destra, il brasiliano è tornato a lavorare in gruppo e sarà regolarmente a disposizione del tecnico.

Le condizioni di Pio Esposito

Novità anche in attacco, dove resta da monitorare la situazione legata a Pio Esposito. L'attaccante ha rimediato una botta nella sfida scudetto contro il Parma e, proprio per questo, non dovrebbe essere rischiato nella gara di campionato contro la Lazio. Al suo posto prende quota l'ipotesi Bonny dal primo minuto.