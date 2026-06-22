Dal 2 al 5 luglio l'appello della Curva Nord: ecco cosa sta succedendo
La Curva Nord invita i tifosi biancocelesti a restare pronti: presto sarà annunciato un evento considerato fondamentale.
La Curva Nord della Lazio ha pubblicato un nuovo messaggio rivolto a tutto il popolo biancoceleste, chiedendo massima attenzione e massima partecipazione in vista di un importante evento che verrà annunciato nei prossimi giorni.
Nel comunicato, il gruppo organizzato invita tutti i laziali che hanno a cuore le sorti della società e della sua storia a prepararsi a una mobilitazione che consentirà di esprimere il proprio dissenso e prendere posizione.
L'appello è chiaro: tenersi liberi tra il 2 e il 5 luglio, giorni nei quali verrà convocata l'adunata annunciata dalla Curva Nord.
Il messaggio si chiude con il tradizionale richiamo all'unità del mondo biancoceleste:
"Avanti Lazio! Avanti Laziali!" 🦅