Rocca (Pres. Regione Lazio): "Da laziale mi sento ferito e offeso. La mia posizione? Credo sia un dovere istituzionale. La Reggina..."

Nel corso della trasmissione “Quelli che…” in onda su Radiosei è intervenuto il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per commentare la complessa frattura tra la tifoseria laziale e il presidente Lotito. Inoltre, Rocca si è anche soffermato sulla propria esposizione pubblica rispetto ad altri personaggi politici e sulla conferenza stampa di presentazione di Lotito come nuovo patron della Reggina.

Fino a poco tempo fa ho sempre tenuto per me le mie considerazioni, anche se le ho comunicate al presidente Lotito. Poi non ce l'ho fatta più fatta. Nonostante uno cerchi di capire la strategia, il futuro e la visione nel mondo Lazio, poi uno alza le braccia. Non mi vergogno della mia lazialità. Credo che sia un dovere istituzionale. La Lazio è un patrimonio di Roma. Espormi in maniera così forte per una comunità è un segnale che le istituzioni devono dare.

Cosa ho detto a Lotito? L'ho consigliato, ma quella è una proprietà privata. C'è una delicatezza. Non c'è intenzione di vendere. Ho consigliato di rispettare un assetto societario degno di questo nome, non uno staff come il Cesenatico. Serve una società che sappia comunicare con la stampa, le istituzioni, non solo con i tifosi. Si può sbagliare una stagione o un acquisto. Davanti ad una postura che va avanti da troppo tempo, io ho manifestato il mio disappunto. Mi sono sentito preso in giro, ho tirato una linea dopo che mi è stato detto che avevo ragione più volte, ma non è stato fatto nulla. Gli ho detto che doveva dare risposte e segnali forti, ma non ha avuto successo e non sono entrati nel tema della vendita.

Ho voluto chiarire che non avevo mandanti agli Stati Generali. Da laziale mi sento ferito e offeso. Non si può andare per motti o latinismi, è surreale. C'è un dovere di chiarezza che io non vedo. Le domande di Bisignani sono lecite a cui si dovrebbe dare una risposta. Il presidente Cragnotti non stava tutto il giorno a polemizzare con i tifosi: questa è una postura inaccettabile.