Campagna abbonamenti, oggi il dato ufficiale: da domani la vendita libera

Ginevra Sforza /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
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È attesa oggi il comunicato ufficiale da parte della società biancoceleste relativo al dato di abbonamenti sottoscritti in questa primissima fase, dedicata al rinnovo con prelazione sul posto e possibilità di nuovi abbonamenti sui posti liberi. Cresce l'attesa per conoscere il numero di tessere sottoscritte nel pieno della dura contestazione nei confronti della gestione Lotito.

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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la scorsa mezzanotte si è concluso il primo step e a partire della giornata di domani prenderà il via la vendita libera.

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