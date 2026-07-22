Campagna abbonamenti, oggi il dato ufficiale: da domani la vendita libera
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È attesa oggi il comunicato ufficiale da parte della società biancoceleste relativo al dato di abbonamenti sottoscritti in questa primissima fase, dedicata al rinnovo con prelazione sul posto e possibilità di nuovi abbonamenti sui posti liberi. Cresce l'attesa per conoscere il numero di tessere sottoscritte nel pieno della dura contestazione nei confronti della gestione Lotito.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la scorsa mezzanotte si è concluso il primo step e a partire della giornata di domani prenderà il via la vendita libera.