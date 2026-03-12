Stadio Flaminio, Conferenza dei servizi ferma in attesa dei documenti mancanti
Fa fatica a decollare la pratica riguardante la riqualificazione dello Stadio Flaminio, su cui la società biancoceleste sta lavorando ormai da mesi.
Attesa la documentazione completa
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Conferenza dei servizi preliminare non è ancora iniziata, nonostante sia stato già presentato il progetto. Il motivo riguarda la fase documentale: la Conferenza di servizi preliminare prenderà il via solo dopo la completa integrazione della documentazione richiesta.
Dopo aver concluso la fase di “Completezza documentale”, che prevede alcune integrazioni al Piano di fattibilità tecnico-economica (Pfte), scatteranno i 60 giorni previsti, in cui si potrebbero proporre altri proponenti con un piano alternativo, anche se si tratta di un'ipotesi remota. Trascorsi i 60 giorni sarà pubblicato il verbale conclusivo, fase in cui potrebbe arrivare l'eventuale dichiarazione di pubblico interesse con delibera votata dall'Assemblea Capitolina, che chiuderebbe la prima maxi fase del processo.
Tuttavia, prima di procedere alle fasi successive, il club biancoceleste dovrà integrare i documenti mancanti e consegnare al più presto tutta la documentazione richiesta, in modo che il Comune possa avviare la valutazione preliminare sulla fattibilità dell’opera.