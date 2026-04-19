Pisa-Genoa 1-2, i rossoblu la ribaltano grazie ad Ekhator e Colombo
Il grifone è praticamente salvo grazie alla vittoria di oggi sui toscani
La partita della domenica, di questa 33sima giornata del campionato di serie A, alle 18 è Pisa-Genoa. Una bella partita in cui nessuno delle due squadre rinuncia minimamente ad attaccare per portarsi a casa i tre punti. Il risultato finale vede la vittoria, in rimonta, dei rossoblu per 2-1. Il Pisa sempre più fanalino di coda mentre il Genoa conferma il buon lavoro fatto dall'arrivo di Daniele De Rossi.
Il primo tempo
Fin dai primissimi minuti si vedono due squadre quotate all'attacco che non badano alle strategie attendiste ma che si preoccupano solo di attaccare la porta avversaria. A partire meglio è il Genoa, creando di più ma il gol del Pisa arriva proprio nel miglior momento del grifone. A segnare ci pensa Canestrelli, con un colpo di testa poderoso. La risposta della squadra di De Rossi non tarda ad arrivare, un paio di belle manovre e il pareggio che arriva al 41simo grazie al sinistro preciso di Ekhator. Finisce 1-1 la prima frazione di gara.
La ripresa
Non cambia il trend del match con gli ospiti però che riescono a creare di più fin da subito. Al 55simo l'episodio che deciderà la partita: Baldanzi si conquista un rigore e Colombo lo realizza con una freddezza unica spedendo il pallone sotto il sette. Il Pisa fa di tutto per riprendere la gara ma il Genoa riesce a resistere stringendo i denti. Finisce 1-2.