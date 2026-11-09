Cancellieri, meno spazio alla Lazio: Fiorentina attenta alla scadenza

Matteo Cancellieri potrebbe tornare nei piani della Fiorentina per il mercato invernale. Secondo quanto riportato da FiorentinaUno, L'esterno offensivo della Lazio, che nelle ultime settimane ha trovato poco spazio, sarebbe nuovamente seguito da Fabio Paratici. Un'eventuale operazione a gennaio resta un'ipotesi, legata anche alle scelte del club biancoceleste.

Cancellieri trova meno spazio nella Lazio

Il futuro a Roma del calciatore italiano, classe 2002, non appare scontato. Cancellieri non sembra più occupare una posizione centrale nelle scelte tecniche della Lazio e sta attraversando una fase complicata, nella quale giocare con continuità è diventato più difficile.

Alla situazione in campo si aggiunge quella contrattuale: l'accordo con i biancocelesti scade il 30 giugno 2027. Senza un rinnovo, la società dovrà decidere come affrontare gli ultimi mesi del rapporto. Anche il giocatore sarà chiamato a valutare quale soluzione possa offrirgli maggiore continuità.

Le due strade valutate dalla Fiorentina

Paratici conosce il profilo di Cancellieri e potrebbe scegliere tra due possibilità. La prima è provare ad anticipare l'operazione a gennaio, cercando un'intesa con la Lazio. L'altra è aspettare la fine della stagione per tentare di ingaggiare l'esterno a parametro zero.

Attendere consentirebbe alla Fiorentina di non sostenere il costo del cartellino, ma potrebbe esporla alla concorrenza di altre società. Non è la prima volta che il nome di Cancellieri viene associato ai viola: nelle precedenti finestre di mercato il club toscano aveva già mostrato interesse, considerandolo una possibile alternativa per il reparto offensivo.

Tra le caratteristiche prese in considerazione c'è la sua duttilità. Cancellieri può giocare soprattutto sulla corsia destra, ma anche in altre posizioni dell'attacco: una possibilità utile nella costruzione della rosa viola, che potrebbe cambiare volto.

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