Pedullà: "La Lazio ha chiesto informazioni su Luca Ranieri, può diventare…"

Il “caso Romagnoli” continua a tenere banco a Formello, il centrale biancoceleste ha chiesto di essere liberato e ieri è andato in scena un duro confronto con Lotito e la società ha intenzione di convocarlo per la sfida di domani contro il Lecce. Nel frattempo la Lazio inizia a guardarsi intorno per aggiungere un difensore in caso di cessione di Romagnoli.

Lazio, chieste informazioni per Ranieri della Fiorentina

Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via Onefootball

Come riportato da Alfredo Pedullà, la situazione Romagnoli è molto tesa e la Lazio sta iniziando a sondare il mercato per sostituire il difensore biancoceleste. Proprio per questo motivo la dirigenza biancoceleste ha chiesto informazioni per Luca Ranieri, che ha perso titolarità e fascia da capitano a Firenze. Sull'ormai ex-capitano della Fiorentina c'è stato un sondaggio anche del Torino.

