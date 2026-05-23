Hiljemark in conferenza: "Ho ancora un anno di contratto. Il risultato non ci sta…"

Al termine della sfida contro la Lazio, il tecnico nerazzurro Oscar Hiljemark ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Sala Stampa dell'Olimpico.

Sulla partita questo è un film già visto, abbiamo fatto un grande inizio abbiamo avuto l'occasione per fare 2-0. Il risultato non ci sta neanche oggi. Voglio ringraziare i tifosi, i ragazzi hanno provato in tutti modi, ma non sono arrivati i risultati e questa è una cosa negativa. In questo momento ho un contratto di altro anno e sto pensando al prossimo anno.