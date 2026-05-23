Hiljemark in conferenza: "Ho ancora un anno di contratto. Il risultato non ci sta…"
Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico nerazzurro al termine di Lazio-Pisa
Al termine della sfida contro la Lazio, il tecnico nerazzurro Oscar Hiljemark ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Sala Stampa dell'Olimpico.
Hiljemark in conferenza stampa
Sulla partita questo è un film già visto, abbiamo fatto un grande inizio abbiamo avuto l'occasione per fare 2-0. Il risultato non ci sta neanche oggi. Voglio ringraziare i tifosi, i ragazzi hanno provato in tutti modi, ma non sono arrivati i risultati e questa è una cosa negativa. In questo momento ho un contratto di altro anno e sto pensando al prossimo anno.
Futuro
Quando i ragazzi andranno al mondiale e altri in vacanza poi vediamo quando iniziare a preparare.
Deluso da come ha ritrovato il calcio italiano
Le qualità ci sono, sicuramente la Nazionale deve trovare in tutti i modi la soluzione per arrivare al risultato. Qualcosa è cambiato rispetto a quando giocavo qui in Italia.
Tourè
Durante la stagione c'erano le scelte dell'allenatore per vedere qualcosa e ho pensato che Leris ha fatto grandi prestazioni. Tourè ha iniziato anche con me, sono due giocatori diversi, è una scelta tecnica, Tourè è una persona fantastica.