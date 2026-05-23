Le pagelle di Lazio-Pisa: è la serata di Pedrito, gol all'addio. Esordio per Przyborek
Le valutazioni dei calciatori biancocelesti durante Lazio-Pisa
Si conclude con una vittoria la stagione della Lazio nella serata di addio di Pedro. La rete di Dele-Bashiru e del campione spagnolo regalano ai biancocelesti i 3 punti che blindano il nono posto.
Le pagelle di Lazio-Pisa
Furlanetto - 7
Compie un autentico miracolo su Angori alla metà del primo tempo. Non può nulla sul gol subìto.
Marusic - 5.5
Sui cambi di gioco spesso non chiude in tempo sull'esterno del Pisa. Partita abbastanza neutra quella del montenegrino.
Gila - 5.5
Nel corso del primo tempo le discese del Pisa sono pericolose, il cartellino giallo rimediato certifica una prima frazione di gioco non eccelsa. Complice qualche problemino fisico, Sarri al 45' lo sostituisce. Dal 45' Provstgaard 6
Romagnoli - 6
In quella che potrebbe essere la sua ultima partita con l'aquila sul petto gestisce i pericoli che gli si presentano giocando una partita attenta e precisa.
Pellegrini - 6
A tratti è disordinato, ma il risultato finale lo porta a casa in un modo o nell'altro. Dal 80' Lazzari SV
Basic - 6
È chiamato a fare il regista in un centrocampo di poca qualità, se la cava.
Belahyane - 6
In un'ipotetica equazione matematica l'assist per Dele-Bashiru annulla la velenosissima palla persa da cui parte il gol del momentaneo vantaggio del Pisa.
Dele-Bashiru - 7.5
Sigla un gol di pregevolissima fattura. La sua prestazione è condita poi da tanti passaggi riusciti e giocate di qualità. Dall'80° Przyborek SV
Cancellieri - 5.5
Dopo appena 6' si divora un gol a tu per tu con Semper e si può definire lo specchio della stagione del numero 22 biancoceleste. Ci mette impegno e grinta, ma non riesce ad essere decisivo. Dal 70' Maldini 6
Noslin - 6
Ha qualche buono spunto in profondità, non riesce però a togliersi la soddisfazione del gol.
Pedro - 10
Per lui parla la carriera, ma non contento segna il gol nella serata d'addio. Immenso, anche se ogni aggettivo è ormai superfluo. Dal 60' Dia 6
La pagella di Sarri
Voto: Grazie
Saluta la Lazio con una vittoria in una stagione maledetta sotto tutti i punti di vista. Con ogni probabilità andrà a Bergamo.