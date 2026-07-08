Lazio, parte la caccia all'acquirente: si muovono banker e affaristi

Secondo quanto riportato da milanofinanza.it, professionisti noti e meno noti, uomini d’affari e intermediari tifosi e non, e perfino manager di Stato, avrebbero iniziato a interessarsi al dossier Lazio.

Lotito chiede un miliardo, ma i banker e affaristi laziali si muovo per un nuovo acquirente

Nonostante il patron biancoceleste Claudio Lotito sembra chiudere ormai da tempo ad ogni possibilità alla cessione del club, smentendo qualsiasi trattativa e continuando a chiedere almeno un miliardo di euro, diversi professionisti e manager starebbero lavorando per individuare potenziali acquirenti per la Lazio, cercando al più presto un cambio di proprietà.

Tra le ipotesi anche l'ambasciatore USA

Tra i profili presi in considerazione, alcuni di questi tifosi potenti sarebbero arrivati a proporre la Lazio anche all’ambasciatore Usa in Italia, Tilman J. Fertitta, proprietario della squadra di Nba, Houston Rockets.