Lazio-Milan, fuochi d'artificio biancocelesti all'Olimpico: Sarri ringrazia i tifosi

Fuochi d'artificio biancocelesti allo stadio Olimpico. La rete di Gustav Isaksen e l'ottima prestazione della rosa ha permesso alla Lazio di compiere un'impresa clamorosa: sconfiggere il club di Massimiliano Allegri.

Lazio-Milan: il Comandante ringrazia i tifosi

Non solo prima del fischio iniziale, il Comandante si è recato sotto la Curva Nord anche al termine del Big match, con in mano una sciarpa della Lazio, per ringraziare ed esultare con la tifoseria biancoceleste. Come se non bastasse, il mister ha alzato la sciarpa anche verso la Tribuna Tevere e Monte Mario, segno del suo immenso amore per questi colori e, soprattutto, per la tifoseria.