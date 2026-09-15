Bisignani risponde: "Questo è un autogol di Lotito, anziché parlare con i tifosi li denuncia..."
"L'ha già fatto una volta ed è andata male per lui, andrà male anche questa volta..."
Le parole di Bisignani
Luigi Bisignani, editorialista del Tempo indagato per aggiotaggio dalla Procura di Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti la questione.
L'intervista al TG1
Ma quale complotto, questo è un autogol di Lotito. Anziché parlare con i tifosi li denuncia. L'ha già fatto una volta ed è andata male per lui, andrà male anche questa volta. È una battaglia per chiedere una Lazio fortissima. Perchè questa è la maglia dei miei 70 anni (dietro di lui, ndr), perchè essere laziale significa da padre a figlio a nipote. Questo lo farò sempre.