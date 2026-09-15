Bisignani risponde: "Questo è un autogol di Lotito, anziché parlare con i tifosi li denuncia..."

Luigi Bisignani, editorialista del Tempo indagato per aggiotaggio dalla Procura di Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti la questione.

Ma quale complotto, questo è un autogol di Lotito. Anziché parlare con i tifosi li denuncia. L'ha già fatto una volta ed è andata male per lui, andrà male anche questa volta. È una battaglia per chiedere una Lazio fortissima. Perchè questa è la maglia dei miei 70 anni (dietro di lui, ndr), perchè essere laziale significa da padre a figlio a nipote. Questo lo farò sempre.