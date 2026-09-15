Clamoroso Bologna, Tedesco ad un passo dall'esonero: pronto Palladino
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'allenatore del Bologna, Domenico Tedesco, è vicinissimo all'esonero
Domenico Tedesco - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
Dopo l'esonero di Grosso a Firenze, potrebbe ben presto arrivare l'addio alla Serie A da parte di un altro allenatore.
Tedesco verso l'esonero, ecco Palladino
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'allenatore del Bologna, Domenico Tedesco, è vicinissimo all'esonero dopo aver ottenuto 1 solo punto in quattro gare di Serie A. Al suo posto, sempre secondo l'esperto di calciomercato, è pronto a subentrare Raffaele Palladino, rimasto senza squadra dopo l'addio all'Atalanta in estate.