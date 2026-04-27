Verso Lazio-Udinese: Sarri studia il turnover, possibili volti nuovi in campo
Ecco le probabili formazioni per l'incontro Lazio-Udinese, in programma stasera alle ore 20:45 e valido per la 34a giornata di Serie A
Dopo il trionfo a Bergamo, dove un super Edoardo Motta ha permesso alle aquile di accedere alla finale di Coppa Italia, la formazione biancoceleste si prepara ad affrontare una nuova gara. Stasera alle ore 20:45, infatti, lo stadio Olimpico ospiterà la sfida Lazio-Udinese. Il Comandante Maurizio dovrà riflettere bene sulle pedine da schierare in campo, sopratutto per far risparmiare le forze ad alcuni titolari in vista della grande sfida della stagione. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, infatti, la difesa biancoceleste potrebbe rivedere Luca Pellegrini, scelto per permettere a Nuno Tavares di riprendere un pò di fiato.
Lazio-Udinese: le probabili scelte di Sarri
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All.: Sarri.
Lazio-Udinese: le probabili scelte di Runjaic
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Zarraga, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Zaniolo. All.: Runjaic.