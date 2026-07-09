Lazio, l'addio di Gila a Formello: "È stato tutto molto bello". Il video

Con la finestra di calciomercato ormai aperta da qualche giorni, alcuni calciatori hanno preso la decisione di iniziare un nuovo capitolo della loro carriera lontano dalla Lazio, anche a causa del forte clima di tensione. Dopo Romagnoli e Provedel, infatti, è arrivato il turno di Mario Gila che, all'uscita dal centro sportivo di Formello, ha salutato i tifosi biancocelesti presenti, prima di iniziare la sua avventura al Milan.

Il video riportato da Radiosei