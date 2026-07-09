Lazio, l'addio di Gila a Formello: "È stato tutto molto bello". Il video

All'uscita dal centro sportivo di Formello, Mario Gila ha salutato alcuni tifosi biancocelesti prima di iniziare la sua avventura al Milan

Michelle De Angelis /
Gila
Gila - Fraioli

Con la finestra di calciomercato ormai aperta da qualche giorni, alcuni calciatori hanno preso la decisione di iniziare un nuovo capitolo della loro carriera lontano dalla Lazio, anche a causa del forte clima di tensione. Dopo Romagnoli e Provedel,  infatti, è arrivato il turno di Mario Gila che, all'uscita dal centro sportivo di Formello, ha salutato i tifosi biancocelesti presenti, prima di iniziare la sua avventura al Milan.

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Il video riportato da Radiosei 

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