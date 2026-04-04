Lazio-Parma, Sarri: "L'inerzia positiva è stata interrotta dalla sosta. L'Olimpico semi vuoto è triste"

Il commento di Maurizio Sarri nel pre partita di Lazio-Parma. I biancocelesti tornano in campo questa sera contro i ducali dopo gli impegni delle nazionali.

Come sono tornati i nazionali dopo la sosta? I danesi sono usciti distrutti dall'eliminazione.

Maldini? Deve incominciare a usarsi al 100%. Le grandi qualità che mette in campo sono in percentuale, il salto lo farà quando porterà in campo tutto ciò che ha.

Ritornare in campo dopo una sosta nazionali così importante è sempre un'incognita. Mi piacere rivedere l'applicazione e la determinazione vista nelle ultime partite.

Gli impegni delle nazionali sono un calvario. Abbiamo 10 giocatori che sono andati in nazionale e 6-7 infortunati, il lavoro è stato relativo. L'atmosfera nello spogliatoio? Sembra buona, ma l'inerzia positiva è stata interrotta dalla sosta, ce la dovremo conquistare noi.

Olimpico semi vuoto e infortuni? Due problematiche enormi. Se ad inizio anno ci avessero chiesto quali giocatori non far infortunare mai, avrei detto i nomi dei giocatori infortunati. Un Olimpico semi vuoto è triste.