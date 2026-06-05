Lazio, rivoluzione in difesa: addio Romagnoli e spunta il suo sostituto

La Lazio si prepara a intervenire profondamente nel reparto difensivo. Tra possibili partenze e nuove opportunità di mercato, la retroguardia biancoceleste è destinata a cambiare volto nelle prossime settimane. A quattro mesi dall'inizio della stagione, l'addio di Alessio Romagnoli appare sempre più vicino.

Mercato Lazio: Romagnoli verso l'Al-Sadd, difesa da ricostruire

La trattativa con i qatarioti dell'Al-Sadd è ormai nelle fasi conclusive. L'operazione dovrebbe garantire circa 3 milioni di euro alla Lazio, mentre il difensore centrale è pronto a firmare un contratto triennale da 6 milioni di euro a stagione.

Nel frattempo, a Formello è stata accantonata la candidatura di Diogo Leite, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con l'Union Berlino. A complicare ulteriormente i piani biancocelesti è arrivato anche il problema fisico accusato da Provstgaard, costretto a fermarsi per un fastidio al polpaccio destro durante il suo debutto con la Danimarca Under 21.

Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

Diego Coppola obiettivo Lazio: Gattuso lo segue da vicino

Tra i profili monitorati dalla dirigenza, secondo quanto riportato da Il Messaggero, spicca quello di Diego Coppola, difensore classe 2003 di proprietà del Brighton. Dopo un periodo di adattamento difficile in Premier League, il centrale italiano ha trovato continuità da febbraio con la maglia del Paris FC, dove si è imposto come titolare fisso durante il prestito.

Gattuso conosce bene il giocatore e ne apprezza qualità e prospettive. L'attuale tecnico biancoceleste lo aveva infatti già convocato in Nazionale circa un anno fa, confermando la fiducia nelle sue potenzialità.

Sul fronte portieri, invece, l'Inter avrebbe già raggiunto un'intesa con Ivan Provedel e starebbe avviando i contatti con la Lazio per definire l'operazione. Resta aperta anche la situazione di Motta, seguito dal Valencia, che al momento non avrebbe ancora formulato un'offerta ufficiale.