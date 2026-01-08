Adesso è ufficiale, Marusic rinnova il contratto: il comunicato della Lazio

Il comunicato della Lazio sul rinnovo di Marusic

La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Adam Marusic, che continuerà a vestire la maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2028, con opzione per un'ulteriore stagione fino al 30 giugno 2029.

Difensore abile nel ricoprire varie posizioni esterne, nel corso dei suoi anni in biancoceleste ha offerto prestazioni positive caratterizzate da uno speciale senso di abnegazione e appartenenza. Con 334 presenze collezionate nell’arco di nove stagioni, coronate da 15 reti e 17 assist, è il calciatore con più apparizioni con l’aquila sul petto dell’attuale rosa.

Il prolungamento del contratto rappresenta una scelta di valorizzazione dell’esperienza e del patrimonio tecnico a beneficio dell’intero gruppo biancoceleste, doti imprescindibili per guardare al futuro con rinnovata fiducia.



