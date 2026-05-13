Boksic: "Sarei molto felice che vincesse la Lazio..."
Alen Boksic è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare a pochi minuti dal fischio d'inizio la finale di Coppa Italia
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Alen Boksic è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare a pochi minuti dal fischio d'inizio la finale di Coppa Italia.
Le parole di Boksic a Mediaset
È ovvio che l’Inter è favorita, poi sarei molto felice che la Lazio vincesse perché questo anno è stato così così.
Lautaro?
Lautaro è sempre il più pericoloso, può decidere la partita in qualsiasi momento. Spesso e volentieri è decisivo, speriamo stasera non ci riesce.
Cosa deve fare la Lazio?
Una finale è sempre una finale, poi la partita di 4 giorni fa non fa testo, la Lazio deve stare concentrata aspettare il suo momento ed essere intelligente. L’aspetto mentale è fondamentale. Questa gente se lo merita.