Calciomercato Lazio, riflettori puntati su Ibe Hautekiet. Il profilo del difensore centrale

Il mercato della Lazio si muove alla ricerca di soluzioni economiche e convenienti per rinforzare la rosa. Sfumati velocemente Dominguez e Markmann, l'ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza biancoceleste è quello del difensore belga Ibe Hautekiet dello Standard Liegi.

La formula del prestito

​Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club sta tentando di chiudere l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, la stessa formula proposta per ogni obiettivo. Hautekiet, classe 2001 fresco di rinnovo fino al 2029 e con una valutazione di circa 4 milioni, rappresenta un profilo low cost per la retroguardia che piace molto alla dirigenza.

Il profilo del centrale

Come riportato sempre dal quotidiano, il difensore belga Ibe Hautekiet è alto 1,88 e di piede destro ma capace di giocare anche a sinistra. A gennaio, è stato nel mirino di Torino e Udinese ed è stato seguito anche in Germania. Inoltre, il difensore è cresciuto nelle giovanili del Club Brugge, dopo aver iniziato allo Zulte Waregem, e ha debuttato con la squadra riserve nel 2020. Acquistato dallo Standard Liegi a gennaio 2023, ha esordito il 18 febbraio contro l'Union Saint-Gilloise e vanta qualche presenza nelle giovanili belghe fino all'Under 19. In totale ha collezionato 83 partite con lo Standard Liegi, diventando titolare nell'ultima stagione con 26 presenze, 2 gol e 2 assist in Jupiler League e altre 10 nei playoff.