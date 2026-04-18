Stadio Flaminio, richieste nuove integrazioni dal Comune: l‘obbiettivo della Lazio
La Lazio è chiamata a fare delle integrazioni sulla documentazione presentata: ecco tutti i dettagli
Stadio Flaminio - Fonte S.S. Lazio
Lazio, il punto sullo Stadio Flaminio
Il Comune di Roma ha richiesto alla società biancoceleste altre integrazioni sulla documentazione presentata necessarie per avviare la Conferenza dei Servizi. Come riportato dal Corriere dello Sport, a differenza della prima richiesta integrativa arrivata dal Campidoglio, questa volta si tratterebbe soltanto di interventi “secondari”.
Il piano della Lazio
La Lazio non dovrà fare nessun cambiamento radicale riguardo i temi principali come quello della mobilità, copertura o impianto progettuale. L’obbiettivo resta quello di poter arrivare a fine aprile con una documentazione completa così da avviare la Conferenza dei Servizi.