Stadio Flaminio, richieste nuove integrazioni dal Comune: l‘obbiettivo della Lazio

La Lazio è chiamata a fare delle integrazioni sulla documentazione presentata: ecco tutti i dettagli

Emanuele Petrucci /
Stadio Flaminio - Fonte S.S. Lazio
Stadio Flaminio - Fonte S.S. Lazio

Lazio, il punto sullo Stadio Flaminio

Il Comune di Roma ha richiesto alla società biancoceleste altre integrazioni sulla documentazione presentata necessarie per avviare la Conferenza dei Servizi. Come riportato dal Corriere dello Sport, a differenza della prima richiesta integrativa arrivata dal Campidoglio, questa volta si tratterebbe soltanto di interventi “secondari”.

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Lotito Stadio Flaminio
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Il piano della Lazio 

La Lazio non dovrà fare nessun cambiamento radicale riguardo i temi principali come quello della mobilità, copertura o impianto progettuale. L’obbiettivo resta quello di poter arrivare a fine aprile con una documentazione completa così da avviare la Conferenza dei Servizi.

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