Cardone: "Tavares in Arabia. Gila non dovrebbe rinnovare. Ma sono pessimista su..."

Ufficializzato lo sblocco del mercato, la Lazio ora avrà avere piena libertà in vista di gennaio e dovrà iniziare a concretizzare i rinnovi di contratto rimasti ancora in stallo. Su questo punto è intervento a Radiosei, Giulio Cardone, che ha fatto chiarezza sulle prossime mosse della società e sulle volontà dei calciatori.

Cardone a Radiosei

Svolta grande quella del mercato, intanto ti metti a riparo da un blocco estivo. Tuttavia non credo che la filosofia cambi con il mercato libero. Sarri ha chiesto i rinnovi Basic, Marusic e Romagnoli; teoricamente anche quello di Gila, ma non dovrebbe rinnovare, i suoi agenti non hanno mai dato segnali in questo senso. Provedel andrà in scadenza nel 2027, immagino rinnoverà: è il portiere di Sarri e si trova bene a Roma; credo che con lui un accordo si possa trovare facilmente. Per Mandas la Lazio chiede 20 milioni, c’è la possibilità di mandarlo in prestito per non perderlo.

Pessimismo per Marusic