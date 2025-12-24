Lazio-Napoli, al via la vendita dei biglietti: tutte le info utili

Dopo le vacanze natalizie, il cammino in Serie A della Lazio riprenderà a partire dalla sfida contro il Napoli, in programma domenica 4 novembre alle ore 12:30 all’Olimpico di Roma. In attesa della sfida in trasferta contro l'Udinese, la società sportiva biancoceleste ha già pubblicato un comunicato riguardo la vendita dei biglietti per il match contro i partenopei. Di seguito tutte le informazioni utili per l'acquisto dei tagliandi.

La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti della gara di Serie A Enilive contro il Napoli, in programma domenica 4 gennaio alle ore 12:30.

Queste sono le limitazioni che verranno applicate al momento:

TIFOSI DELLA LAZIO:

Vendita dei tagliandi per tutti i settori:

Ai residenti nella Regione Lazio senza alcun obbligo della fidelity S.S. Lazio 1900;

Ai residenti in altre Regioni con obbligo di fidelity S.S. Lazio 1900;

Per i turisti stranieri nessun obbligo di fidelity.

TIFOSI DEL NAPOLI:

Apertura del settore ospiti ai tifosi del Napoli fidelizzati ma NON residenti in Campania;

Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania di qualsiasi settore.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella, entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900 Official Store.

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO ANCHE ON LINE CHE, IL TITOLO D`INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.

Al costo dei biglietti online, verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80%.

(*) I biglietti ridotti Invalidi Civili al 100% e la Tribuna Tevere non deambulanti entrambi con accompagnatore, posso essere acquistati solo presso i sopracitati Lazio Style 1900 Official Store.

(**) Possono acquistare un tagliando Ridotto Under 16 i ragazzi nati dal 01/01/2009.

I bambini di 4 anni nati dal 01/01/2021 accedono allo stadio gratuitamente e senza biglietto presentando un documento di identità o la tessera sanitaria.

All’ingresso il controllo dell’identità sarà effettuato su ogni singolo spettatore ed è pertanto obbligatorio esibire un documento di identità, compresi i minorenni.

Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei biglietti:

Via dei Gladiatori per i biglietti Media - Sponsor Hospitality - Tribuna D`Onore - Autorità e Tribuna Monte Mario;

Piazza Lauro De Bosis per i biglietti di Tribuna Tevere, Distinti Sud Est;

Viale delle Olimpiadi per i biglietti di Curva Maestrelli;

Via Nigra-Stadio dei Marmi per i biglietti di Tribuna Disabili in Carrozzella;

Piazza Piero Dodi per i biglietti di Curva Nord - Distinti Nord Est e Nord Ovest - Tribuna Tevere.

Si ricorda che chi acquista fisicamente un biglietto presso un punto vendita è tenuto a mostrare il suo documento di identità, pena l’impossibilità di emettere il titolo di accesso (D.L. 8/2/2010 nr. 8).

Non verranno considerate come documenti idonei alla vendita, tutte le patenti di ultima generazione che non riportano le indicazioni del luogo di residenza.

Nella vendita libera il numero massimo di biglietti acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d’identità.

CAMBIO NOMINATIVO

Sarà possibile fare il cambio nominativo solo per gli abbonamenti e solo nel caso in cui la persona a cui viene ceduto è in possesso di una Card Lazio Millenovecento - Tessera del Tifoso, (per questi ultimi sarà possibile farlo per tariffa corrispondente donna per donna – under per under ecc.) cliccando qui:

Da Eagle a Millenovecento;

Da Millenovecento a Millenovecento.

Il Cambio nominativo è sempre vietato per i biglietti del settore ospiti.

Solo ed esclusivamente il giorno della gara, dalle ore 08:30 sarà aperta la biglietteria presso il box di Via Nigra - Stadio dei Marmi – Sportello Biglietteria.

Presso lo stesso punto vendita, verranno rilasciati i biglietti Coni e FIGC ma solo ed esclusivamente il giorno della gara e solo dalle ore 08:30 alle 10:30 – Sportello Accrediti.