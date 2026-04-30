Cardone: "Sarri e lo spogliatoio sono le uniche certezze ma non sono ottimista per il futuro"

Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi riguardo il futuro del Comandante Maurizio Sarri.

La società Lazio non si può permettere di perdere Sarri; è una garanzia, soprattutto in un momento così difficile con la tifoseria. Lui è l’unica certezze, o quasi, che hai, insieme allo spogliatoio. Detto questo, non sono molto ottimista: credo sia molto difficile trattenerlo. Per un breve periodo la sua comunicazione è stata meno critica nei confronti della società, ultimamente è tornata quella di una volta. Con Sarri puoi sperare in una squadra più forte, senza di lui vai verso un ulteriore ridimensionamento.