Incredibile classifica delle squadre di serie A di tutti i tempi

I tifosi del calcio italiano continuano a seguire da vicino il proprio club in base alla classifica attuale, poco contano ricordi, passato. Curiosa però è una classifica, dal 1929 ad oggi, tracciata dalla pagina social ( Instagram per la precisione ) di Goldisegnati. Proprio così: un elenco di squadre che in base ai punti conquistati nei vari campionati da forma ad una classifica degli ultimi 96 anni di calcio italiano. Ben 20 sono le top squadre che hanno dominato una sorta di serie A e le sorprese sicuramente non mancano.

Il post social con la classifica

La posizione della Lazio

La prima squadra della capitale non poteva mancare in questa classifica. La Lazio infatti si trova al sesto posto con 3509 punti conquistati dal 1929 ad oggi. Prima di lei i club del nord, Juventus, Inter e Milan, al quarto posto la Roma e al quinto la Fiorentina. Una delle sorprese è sicuramente una squadra che manca da molto in serie A, ovvero la Triestina. La squadra del Friuli Venezia Giulia si classifica al 20simo posto con un presente non di alto di livello ma con un passato che invece descrive esattamente l'opposto.