Lazio, Cataldi segna al 100' e riscrive la storia biancoceleste: il podio è tutto suo

Una serata memorabile per Danilo Cataldi che, oltre ad aver indossato la fascia da Capitano visto l'infortunio di Zaccagni, è riuscito a portare la rosa biancoceleste alla vittoria e a sconfiggere il Genoa, ma non solo, il numero 32 si è preso anche il secondo posto di un di un record da lui raggiunto.

Lazio, Cataldi riscrive la storia

Una partita piena di emozioni, infatti, dopo la gioia per il gol segnato da Pedro su rigore e la prima rete di Kenneth Taylor con le aquile è arrivata l'ansia provocata dalla rimonta del Genoa, tuttavia, ci ha pensato il Capitano di stasera, Danilo Cataldi, a risistemare la situazione e a riportare la vittoria all'Olimpico, che non arrivava da mesi. Il tocco di mano di Østigard al 95°, infatti, ha portato il direttore di gara Zufferli alla decisione di assegnare un secondo calcio di rigore alla squadra di casa e, con un atteggiamento sicuro e coraggioso, Danilo Cataldi l'ha battuto correttamente e al 100' minuto la Lazio era nuovamente in vantaggio. Un gol che ha permesso al centrocampista di raggiungere il secondo posto nella classifica delle reti della storia biancoceleste più tardive, che vede sempre il laziale sul podio per via del rigore segnato al 102' di Lazio-Torino. Un record importante per il calciatore che non solo indossa i colori biancocelesti in campo, ma li porta anche dentro il suo cuore.

Il video dell'esultanza di Cataldi