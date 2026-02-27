Mercato Lazio, idee giovani per l’attacco di Sarri

Con oltre metà stagione alle spalle e la Coppa Italia ancora nel mirino, in casa Lazio si guarda già anche al futuro. Le strategie per il prossimo mercato estivo, infatti, saranno strettamente legate alla permanenza di Maurizio Sarri, legato al club da un contratto fino al 2028. La società dovrà scegliere se intervenire in modo profondo sulla rosa o cambiare guida tecnica.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei reparti su cui si interverrà sarà l’attacco. Verranno prese in considerazione eventuali offerte per Noslin e Isaksen, mentre il direttore sportivo Fabiani avrebbe già annotato due nomi sul taccuino: Alajbegovic del Salisburgo, classe 2007, e Schjelderup del Benfica, classe 2004.

Alajbegovic, seguito anche a gennaio nell’ambito dell’operazione Ratkov, ha collezionato 11 gol stagionali tra campionato austriaco, Europa League e coppa nazionale, conditi da 3 assist in 32 presenze. Un profilo giovane e di prospettiva che andrebbe a ricoprire il ruolo di alternativa a Zaccagni.

Attenzione anche alle corsie esterne. A destra, al momento, le opzioni sono Isaksen e Cancellieri; a sinistra resta il solo Zaccagni, qualora Maldini non venisse riscattato. Pedro è destinato a salutare a parametro zero, mentre Noslin resta un’incognita. La Lazio punta inoltre sulla crescita di Przyborek, anche se per Sarri è al momento un’ala pura. Le prossime settimane saranno decisive per delineare le scelte.