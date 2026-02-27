Lazio, rebus rinnovi: mezza squadra in scadenza tra 2026 e 2027

n casa Lazio le questioni aperte non si esauriscono mai. Oltre ai risultati e alla programmazione tecnica, tiene banco il tema dei contratti in scadenza tra il 2026 e il 2027, una situazione che rischia di incidere pesantemente sulla pianificazione futura.

Come ricorda il Corriere dello Sport, da quando il mercato è stato riaperto l’unico rinnovo formalizzato è stato quello di Marusic. Ma l’elenco dei giocatori in bilico è molto più lungo. Basic, Hysaj e Pedro sono in scadenza a giugno: il centrocampista ha accettato un’offerta a fine dicembre, ma il discorso verrà affrontato in estate; il terzino e l’attaccante, invece, sono destinati a salutare a parametro zero.

Il quadro si complica ulteriormente guardando al 2026, quando saranno in scadenza Provedel, Gila, Romagnoli, Cataldi, Cancellieri, Lazzari, Pellegrini, Patric e Gigot. Una situazione che impone riflessioni profonde sia sul piano tecnico che economico.

Tra i casi più delicati c’è quello di Cancellieri, partito forte a inizio stagione ma poi in calo: Lotito e Fabiani dovranno decidere se puntare ancora su di lui o valutare una cessione. Se in estate le scelte erano orientate al risparmio, ora la società deve ragionare in ottica sostenibilità complessiva. Perdere tanti elementi significherebbe dover intervenire massicciamente sul mercato, con investimenti importanti da calibrare sull’indicatore del costo del lavoro allargato e sugli equilibri tecnici, a partire dalla guida in panchina.