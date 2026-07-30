Mattei: "Lotito tifa contro la Lazio e contro i tifosi. Ritiro Reggina? Un ulteriore schiaffo"

Il giornalista Stefano Mattei ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei riguardanti il rapporto tra Lotito e il popolo laziale.

Il ritiro della Reggina è un ulteriore schiaffo dato alla tifoseria, sabato a Formello giocheranno alle 11 con 40 gradi. Ormai Lotito lo abbiamo capito, è indispettito dalla tifoseria e questo rancore lo porta raddoppiando astio e livore nei confronti dei tifosi. Credo che la Lazio sia l’unica società con il presidente che tifa contro i proprio tifosi. Per quanto riguarda il resto, sono tanti i nomi accosti dalla Lazio ma qui non si guarda l’aspetto tecnico bensì quello economico, quindi arriverà chi prenderà meno.

Taylor? Non vorrei avesse anche lui ‘mal di pancia’ per la situazione, in queste due uscite non mi è piaciuto, mi è sembrato in campo tanto perché doveva starci. In sei mesi la Lazio ha perso sei titolari, ma chi vuole restare? Taylor viene dall’Ajax, uno società che vince di continuo. Viene alla Lazio, assiste a questo scempio, a questo smantellamento. Lui non è Romagnoli o laziale come Pellegrini, facile che preferisca altro rispetto a tutto questo