Patania (CdS): "Taylor-Gattuso? Magari è un discorso di ambizioni. Io sto con il mister..."

Il giornalista del Corriere dello Sport Fabrizio Patania è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi riguardo le tensioni tra Kenneth Taylor e il mister Gennaro Gattuso.

Quando un giocatore non si sente soddisfatto, meglio perderlo subito piuttosto che prolungare le frizioni. Anche a costo di perdere un buon giocatore. Dal punto di vista caratteriale, del rapporto con i giocatori, della schiettezza, io sto tutta la vita con Gattuso. Rino lo conosco bene, l’ho sentito poco prima di iniziare gli allenamenti con la Lazio. Lui ha bisogno di gente che ci stia con la testa, con la fede e con l’anima.

L’olandese è il miglior centrocampista della Lazio, mi auguro che sia un episodio che faccia da stimolo. Probabilmente, quando è arrivato non pensava di ritrovarsi nel punto più basso della gestione Lotito. Magari è un discorso di ambizioni, ma è meglio chiarire subito. Chi resta nella Lazio, oggi, deve remare forte ed essere calato in quella che è la necessità di fare la guerra in campo. Purtroppo, stiamo andando incontro ad una stagione terribile