Calciomercato 2026-27: il calendario ufficiale della Serie A, B e C. Ecco le nuove date

La passione per il calcio non va mai in vacanza e, come ogni anno, l'attenzione dei tifosi si sposta presto sulle strategie di mercato. Con l'avvicinarsi della chiusura della stagione sportiva, sono state ufficializzate le date cruciali per la prossima annata 2026-27: un calendario definito che permetterà a club, direttori sportivi e tifosi di pianificare al meglio le manovre che cambieranno il volto delle squadre.

Il calendario della sessione estiva

Come riportato da TMW, la sessione estiva, la più calda e frenetica, vedrà i club di Serie A aprire le danze già il 29 giugno. Le formazioni di Serie B e Serie C dovranno attendere solo pochi giorni in più, entrando nel vivo delle operazioni a partire dal 1° luglio. Per tutte le categorie, il termine ultimo per definire i trasferimenti è fissato per martedì 1° settembre, con il classico "gong" finale che arriverà puntuale alle ore 20:00.

Il calendario della sessione invernale

Dopo la chiusura delle trattative estive, il mercato si prenderà una lunga pausa, per poi tornare protagonista nel pieno dell'inverno. A partire dal 2 gennaio, tutte le leghe (Serie A, Serie B e Serie C) riapriranno simultaneamente le contrattazioni. Questa sessione di riparazione, fondamentale per correggere il tiro o rinforzare le rose in vista del finale di stagione, si concluderà definitivamente lunedì 1° febbraio, ancora una volta fissata entro il termine delle ore 20:00.