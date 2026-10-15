Vieri su Gattuso e gli allenatori di oggi: «Ognuno allena come crede»

Bobo Vieri torna a parlare di calcio e lo fa soffermandosi anche su Gennaro Gattuso. L'ex attaccante della Lazio, ospite di una puntata di BSMT, ha affrontato il tema degli allenatori e dei diversi metodi utilizzati nel rapporto con i giocatori.

Il riferimento al tecnico biancoceleste è arrivato durante il confronto con Gianluca Gazzoli, che ha posto l'attenzione sul cambiamento del modo di allenare rispetto al passato e sulla figura degli allenatori considerati più duri.

Vieri ha espresso il proprio punto di vista, sottolineando come ogni tecnico abbia un carattere e un metodo differente.

Vieri su Gattuso: «Più morbido? Non lo vedo»

Gazzoli ha chiesto all'ex centravanti se in passato ci fossero allenatori più duri capaci di ottenere risultati differenti e se oggi sia invece necessario avere un atteggiamento diverso.

Vieri ha risposto entrando nel merito della questione e facendo riferimento proprio a Gattuso:

«Cioè magari una volta c'erano allenatori più duri e ottenevi dei risultati migliori, oggi invece devi essere... un atteggiamento diverso? Ognuno ha il suo carattere. Quindi Gattuso più morbido? Non lo vedo più morbido Gattuso».

Vieri sugli allenatori: «Non c'è giusto o sbagliato»

L'ex attaccante della Lazio ha quindi ampliato il ragionamento, spiegando come non esista necessariamente un unico modo corretto di interpretare il ruolo dell'allenatore.