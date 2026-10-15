Vieri su Gattuso e gli allenatori di oggi: «Ognuno allena come crede»
L'ex attaccante della Lazio ha parlato del tecnico biancoceleste durante una puntata di BSMT
Bobo Vieri torna a parlare di calcio e lo fa soffermandosi anche su Gennaro Gattuso. L'ex attaccante della Lazio, ospite di una puntata di BSMT, ha affrontato il tema degli allenatori e dei diversi metodi utilizzati nel rapporto con i giocatori.
Il riferimento al tecnico biancoceleste è arrivato durante il confronto con Gianluca Gazzoli, che ha posto l'attenzione sul cambiamento del modo di allenare rispetto al passato e sulla figura degli allenatori considerati più duri.
Vieri ha espresso il proprio punto di vista, sottolineando come ogni tecnico abbia un carattere e un metodo differente.
Vieri su Gattuso: «Più morbido? Non lo vedo»
Gazzoli ha chiesto all'ex centravanti se in passato ci fossero allenatori più duri capaci di ottenere risultati differenti e se oggi sia invece necessario avere un atteggiamento diverso.
Vieri ha risposto entrando nel merito della questione e facendo riferimento proprio a Gattuso:
«Cioè magari una volta c'erano allenatori più duri e ottenevi dei risultati migliori, oggi invece devi essere... un atteggiamento diverso? Ognuno ha il suo carattere. Quindi Gattuso più morbido? Non lo vedo più morbido Gattuso».
Vieri sugli allenatori: «Non c'è giusto o sbagliato»
L'ex attaccante della Lazio ha quindi ampliato il ragionamento, spiegando come non esista necessariamente un unico modo corretto di interpretare il ruolo dell'allenatore.
«Ognuno ha il suo carattere, ognuno ha il modo suo. E fare l'allenatore non c'è giusto o sbagliato. Ognuno allena per come crede lui. Poi a te non ti può piacere, ma non vuol dire che è sbagliato».