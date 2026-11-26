Per festeggiare il Natale, quest'anno la Lazio ha pensato ad un evento differente rispetto alla consueta cena, che si svolgeva di solito a Spazio Novecento.

Come si legge dal comunicato della Lazio con la lettera di Lotito riportata dal Corriere dello Sport, quest'anno l'invito per i tesserati della Lazio è per sabato 19 dicembre alle 15.00 per celebrare la messa di Natale. Inoltre verranno destinate risorse al sostegno di alcune realtà della nostra città che ogni giorno si impegnano ad aiutare le persone e le famiglie che vivono situazioni di difficoltà”.

A tutti i tesserati, dipendenti e collaboratori della S.S. Lazio

Care amiche, cari amici,

il Natale è soprattutto un momento per stare insieme, ritrovarsi e ricordare ciò che conta davvero.

Quest’anno abbiamo pensato di scambiarci gli auguri in un modo diverso, più semplice, ma forse proprio per questo ancora più significativo.

Sabato 19 dicembre 2026, alle ore 15:00, ci ritroveremo nella parrocchia San Tommaso Moro, di Don Gabriele, nel quartiere San Lorenzo a Roma, per celebrare insieme la Santa Messa di Natale. Vorrei che fosse un momento per tutti noi, per sentirci parte di una comunità che ogni giorno condivide lavoro, impegno, responsabilità, gioie e difficoltà. Perché la Lazio, prima ancora di essere una società sportiva, è fatta di persone.

Quest’anno abbiamo anche deciso di vivere lo spirito del Natale attraverso un gesto concreto di solidarietà, destinando risorse al sostegno di alcune realtà della nostra città che ogni giorno si impegnano ad aiutare le persone e le famiglie che vivono situazioni di difficoltà.

Ci sono tante persone e tante famiglie che stanno attraversando momenti complicati. Credo che il modo migliore per vivere lo spirito del Natale sia anche quello di pensare a loro, rinunciando a qualcosa per noi per poter offrire qualcosa agli altri.

Non sarà un gesto che risolverà tutti i problemi, ma sarà il nostro modo di esserci, concretamente.

Mi piacerebbe davvero che il 19 dicembre fossimo tutti presenti. Non per un appuntamento formale, ma per il piacere di ritrovarci, guardarci negli occhi, scambiarci gli auguri e condividere un momento che appartiene a tutti noi.

Perché essere una comunità significa anche questo: sentirsi parte di qualcosa e sapere che, insieme, possiamo fare del bene.

Vi aspetto e, fin da ora, auguro a voi e alle vostre famiglie un Natale sereno, con l’auspicio che il nuovo anno possa portare salute, pace e soddisfazioni.

Un caro saluto,

Claudio Lotito Presidente S.S. Lazio

Parrocchia San Tommaso Moro Via dei Ramni, 40, 00185 Roma (angolo Via dei Marrucini).